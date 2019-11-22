Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürü Koç ve Jandarma Komutanı Çekiç'ten Rektör Uysal'a ziyaret
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Koç ve Jandarma Komutanı Çekiç'ten Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Koç ve Jandarma Komutanı Çekiç'ten Rektör Uysal'a ziyaret

6 saat önce

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Koç ve Jandarma Komutanı Çekiç'ten Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Rekrör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.


Görüşmede Emniyet Müdürü Koç ve İl Jandarma Komutanı Çekiç, günün anısına Rektör Uysal'a Kütahya desenleriyle bezeli çini tabak sundular.


Görüşme sonunda Necmettin Koç ve Mustafa Çekiç, Prof. Dr. Uysal ile idarecilere görevlerinde ve çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyaret duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreter vekili, Koç ve Çekiç'e teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Jandarma, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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