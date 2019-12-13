İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı

6 saat önce

Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği özel öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.

İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı, System.String[]

Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği özel öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.

Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulunda "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Kolcu, burada öğrencilerle sohbet ederek canlı müzik eşliğinde özel çocuklarla oyun havası oynadı.

Kolcu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tarifinin mümkün olmadığını ve özel çocukların sosyal hayata katılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Murat Kolcu, Yerli Malı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okan Buruk: G.Saray ile UEFA'ya da son dakikada gittik
Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!

Son Dakika Haberleri
21:03 Kktc bakanlar kurulu'ndan kritik iha ve siha kararı - Son Dakika
21:00 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (1) - Son Dakika
20:59 KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:57 'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:10:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Emniyet Müdürü Kolcu özel öğrencilerle oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]