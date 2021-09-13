İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konak ilçesindeki 54 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, akşam saat 18.30 Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde ilgili birim amirleri ve Konak ilçesindeki 54 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda birim amirlerince, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında yapılacak işlemler hakkında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından; muhtarların taleplerini dinleyen Şahne, dile getirilen soruları tek tek cevapladı. Karşılıklı iş birliği kararının alındığı toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - İZMİR