İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı: "Alemin batsın kirli torbacı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı: 'Alemin batsın kirli torbacı' - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı: "Alemin batsın kirli torbacı"

6 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu satıcıların sosyal medyadan tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı:

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu satıcıların sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan yaptığı paylaşımda üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.


Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi. Operasyon sonrası İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez'den uzayın" yazdı. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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