Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir: "Fetö'yle Mücadele Kararlılıkla Sürüyor"

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir: "Fetö'yle Mücadele Kararlılıkla Sürüyor"

11 dakika önce

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü belirterek, en ufak bir gevşemeye müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir:
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü belirterek, en ufak bir gevşemeye müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) düzenlediği 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın konuğu oldu. Emniyet Müdürü Demir, gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, FETÖ başta olmak üzere kentte asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve trafik gibi konularda gazetecilere bilgi verip kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentte yaptıkları çalışmalar sonucunda Denizli'nin daha yaşanılabilir ve daha huzurlu bir kent haline geldiğini belirterek, vatandaşların da olayları polise ihbar etme oranının arttığını kaydetti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Demir, "Hemen her gün bir FETÖ operasyonu yapıyoruz. Yılmak, geri durmak ve rehavet kesinlikle yok. Operasyonlarımız ilk günkü gibi amansız devam ediyor. Bu konuda en ufak gevşemeye müsaade edemeyiz" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede ise Denizli'nin önemli bir yol kat ettiğine değinen Emniyet Müdürü Demir, uyuşturucunun satılmadan emniyet baskınlarıyla yakalanmasını sağladıklarını aktardı. Demir, trafik uygulamaları hakkında, "Trafik uygulamaları konusunda gelen rakamlar oldukça sevindirici. 2016 yılında 41 milyon TL ceza kesilirken 2017 yılında 30 milyon TL'ye geriledi. 2018'de bu miktarın daha da azalacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

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