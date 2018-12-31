Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürü Namal Personelin Yeni Yılı Kutladı

İl Emniyet Müdürü Namal Personelin Yeni Yılı Kutladı

1 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vatandaşların kendilerini emniyette hissetmeleri için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Namal Personelin Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vatandaşların kendilerini emniyette hissetmeleri için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğinde personel ve basın mensuplarının yeni yılını kutladı. 2018 yılını hep birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirdiklerini anlatan Namal, "İnşallah önümüzdeki yıl da aynı şekilde, aynı çalışma azmi ile geçiririz. Teşkilat olarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü olarak hepinize görevde göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Tabi sizden önce eşleri olanların eşlerine teşekkür ediyorum. Çünkü mesleğimiz gerçekten meşakkatli ve saati yok, soğuğu yok, sıcağı yok. Günden güne daha iyi duruma geliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Size de görevlerden kalan zamanlarda daha kaliteli hizmetler yapmanız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşın evinde huzur içerisinde gitmesi ve kendisini emniyette hissetmesi için mücadele ediyoruz. Biz akşam saat 17: 00 olduğunda ışıkları söndürüp giden memurlardan değiliz. Hiçbir arkadaşımız bu anlayışta değil. bu anlayışta olsak zaten verimli olamayız. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:38 Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa
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