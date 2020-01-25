İl Emniyet Müdürü Tuğ, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup olmaktan bin 128 şahıs hakkında işlem yapıldığını ve işlemler neticesinde 370 şahsın tutuklandığını söyledi.



Polisevinde basın mensupları ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 2019 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Basınla içe içe çalıştıklarını belirten Tuğ, "Sizler çok önemli görev ifa ediyorsunuz bizim gibi. 24 saat çalışan gerçekten emek harcayan, alın teri döken bir mesleğe mensupsunuz. Hal böyleyken kamunun bilgilenmesi hem doğru haber alma bazında yerini bulması düşüncesiyle kapılarımız sizlere açık" dedi.



Tuğ, gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinden sonra adli soruşturmalar neticesinde 5 personelin hain örgüt FETÖ/PDY mensubu olmaktan açıkta bulunduğunu, 154 personelin ise KHK ile ihraç edildiğini ifade etti.



15 Temmuz 2016 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırılması ve devletin birlik ve beraberliğinin yıkılması amacıyla gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsü kapsamında örgüte mensup olmaktan bin 128 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Tuğ, "Yapılan işlemler neticesinde 370 şahıs tutuklanmış. 558 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 167 şahıs ise kontrol dışında serbest kalmış, Firari 33 şahsın yakalanması için çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.



Emniyet Müdürlüğü olarak 2020 yılı içerisinde terör örgütlerine katılımların engellenmesi için otogarlar bilgilendirme stantların kurulacağını dile getiren Tuğ, terör örgütlerinin yeni oluşumlarını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.



"15 Temmuz sürecinden sonra bakanlığımızın faaliyete geçirdiği şehirlerin giriş çıkış uygulama noktalarının çok çok önemli arz ettiği ortada" diyen Tuğ şu ifadelere yer verdi:



"Bizim özellikle Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak 3 önemli noktamız var. Bu uygulama noktalarında yol uygulamalarında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplam 324 bin 849 şahıs sorgulandı, 789 aranan şahıs yakalandı. 58 bin 520 araç trafik mevzuatı açısından sorgulanırken, 2 bin 684 araca da cezai işlem uygulandı. Umumi yer uygulamasında da 2019 yılında 5 bin 769 şahıs sorgulandı. Ayrıca 14 aranan şahıs yakalanırken, 412 iş yeri kontrol edildi, 21 iş yeri hakkında ceza işlemi uygulandı. 2019 yılı huzur uygulamalarında ise 12 bin 4 şahıs sorgulanırken, 16 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan 921 araç sorgulanırken 34 araca da cezai işlemler uygulandı."



Geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtları çevresinde ekipler tarafından uygulamalar gerçekleştirildiğini dile getiren Tuğ, "Okul çevrelerinde faaliyet gösteren büfe, market vb. işletmelerin devamlı denetimleri yapılmaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerin bilgilendirilmesi açısından 5 ayrı konferansta bin 147 öğrenciye uyuşturucunun zararları ilgili bilgilendirme yapılmış. 2019 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadelede 7 planlı operasyon yapılmış. Bu operasyonlardan 6 tanesi tamamlanmış bir tanesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uyuşturucuda hedefimiz ilimiz genelinde kamu genelinde çalışan personelleri ve 22 yaş üstü halkımıza narko rehber eğitim planlaması yapıldı. Narkotik suçlarla mücadele konusunda 2018 yılında 120 olay meydana gelmiş. İşlem yapılan kişi sayısı 260, tutuklanan şahıs sayısı ise 32'dir. 2019 yılında ise olay sayımız 148, işlem yapılan kişi sayısı 284 tutuklanan şahıs sayısı 42 olarak karşımıza çıkmaktadır. Tutuklanan şahıs sayısında yüzde 31'lik bir artış söz konusu" şeklinde konuştu.



İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, basın mensuplarına 2018 yılı ile 2019 yılında meydana gelen asayiş olaylarını rakamlarla açıklarken, hedefleri ve planları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. - KARABÜK