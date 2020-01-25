İl Emniyet Müdürü Tuğ'dan 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 2019 yılında yapılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Karabük Polisevi'ndeki toplantıda Tuğ, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifalar diledi.

Göreve 13 ay önce başladığını söyleyen Tuğ, huzurlu bir şehre geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Tuğ, İl Emniyet Müdürlüğü olarak 941 personelle görev yaptıklarını aktararak, "2018 yılında 6 bin 387, geçen yıl ise 5 bin 892 olay meydana gelmiştir. Proaktif polislik ve saha ağırlıklı yapılan çalışmalar neticesinde toplam olay sayısı yüzde 8 azalmıştır." dedi.

Karabük'te 15 Temmuz 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup olmaktan bin 128 kişi hakkında işlem yapıldığını anlatan Tuğ, "Yapılan işlemler neticesinde 370 şahıs tutuklanmış. 558 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 167 şahıs ise kontrol dışında serbest kalmış. Firari 33 şahsın yakalanması için çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin 13 Nisan 2018'de kurulduğunu anımsatan Tuğ, şunları kaydetti:

"Geçen yıl emniyet müdürlüğümüze bir drone tahsis edildi. Eğitim verilen personel tarafından geçen yıl 271 faaliyet icra edildi. 407 saat 20 dakika uçuş yapıldı. Bayramlarda trafik kazalarının önlenmesine yönelik görev alındı. Karla mücadele kapsamında ilimizdeki riskli otoyolların çekimi yapılmıştır. Resmi tören ve özel günlerin çekimi yapılmıştır. 5 bin 505 trafik ihlali tespit edilerek 1 milyon 22 bin 530 lira cezai işlem uygulanmıştır."

Tuğ, stratejik hedeflerinin faili meçhul ve faili firar dosyalarını aydınlatmak, bürolardaki tüm personele uzmanlık eğitimi aldırmak ve il genelindeki yabancı uyruklu şahısların denetimini daha etkin şekilde yapmak olduğunu sözlerine ekledi.