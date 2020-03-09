İl Emniyet Müdürü Tuğ, kadın personellerin gününü kutladı - Son Dakika

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İl Emniyet Müdürü Tuğ, kadın personellerin gününü kutladı
1 saat önce
Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile teşkilatta görev alan kadın personellerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile teşkilatta görev alan kadın personellerle bir araya geldi.
Polisevinde düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, polis teşkilatında yer alan bütün kadınların gününü kutlayarak, personellerine gül takdim etti. Programa katılan İl Emniyet Müdürünün eşi Aysel Tuğ da kadın personellerle sohbet ederek vakit geçirdi. - KARABÜK
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