İl Emniyet Müdürü Ulucan, 3 başarılı personelini ödüllendirdi

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, izin gününde kapkaç şüphelisini yakalayan ve Ramazan etkinliklerinde bilgilendirmede özverili çalışan 3 başarılı personelini ödüllendirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, izin gününde kapkaç şüphelisini yakalayan ve Ramazan etkinliklerinde bilgilendirmede özverili çalışan 3 başarılı personelini ödüllendirdi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Murat Şentürk ve Erdinç Akman 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı', 'Dikkat Sizden, Notlar Bizden, Karnemi Dolduruyorum ve Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' sloganları ile 'Ramazan Etkinliklerinde' düzenlenen konserlerde çok sayıda vatandaşa ulaşarak bilgilendirme yapılmasında gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Bayram Karakış'a da görev istirahatli olduğu gün kapkaç olayında şüpheliyi yakalamasında gösterdiği çabadan dolayı Mehmet Murat Ulucan tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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