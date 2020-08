İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan bin 500 polisle denetim - Son Dakika

İSTANBUL'da bin 500 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Denetimi" gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Bakırköy'de kurulan kontrol noktalarına gelerek denetimlerde bulundu.

İstanbul'da bin 500 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Denetimi" gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Bakırköy'de yapılan denetimlere katıldı. İl genelinde oluşturulan denetim noktalarında araçlar durdurularak aranırken araçlarda bulunanlar ise genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de durdurulan araçlarda arama yaptı. Denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri destek verdi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakırköy'de kurulan kontrol noktasına geldi. Aktaş görevli polislerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş, "Her akşam her bölgede. Bin 500 ve üzeri personelle genel bir uygulama yapıyoruz. Uygulamalarda İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için arkadaşlarımız zaten 7/24 çalışıyordu ilave tedbirleri izle beraber uygulamalarımız her geçen gün devam edecek. Birinci önceliğimiz İstanbul'u huzuru, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele" diye konuştu.