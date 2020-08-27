İl Emniyet Müdürünün korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Halsizlik üzerine Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvuran Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Testinin pozitif çıkması sonrasında evinde izoleye alınan ve tedavisine başlanılan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI