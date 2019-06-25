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İl emniyetinden çocuklara trafik eğitimi

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verildi.

İl emniyetinden çocuklara trafik eğitimi, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verildi.

Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi. "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" çerçevesinde; İl merkezinde açılan Kur'an kurslarında ve yaz okullarında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyaları devamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde trafik dedektifleri eğitimleri verildi.

Verilen eğitim hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Kampanya kapsamında, 2018 yılı yaz döneminde; İl merkezinde bulunan Kur'an kursu ve yaz okullarının 68'inde 2 bin 155 öğrenciye eğitim verilmiş olup, 2019 yılı yaz döneminde planlamalar dahilinde eğitimler sürdürülmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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