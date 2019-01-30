Son Dakika Haberleri: İl Garnizon Komutanı Sancaktar'tan Başarılı Sporculara Ziyaret

İl Garnizon Komutanı Sancaktar'tan Başarılı Sporculara Ziyaret

1 saat önce

Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcuları ziyaret etti.

İl Garnizon Komutanı Sancaktar'tan Başarılı Sporculara Ziyaret, System.String[]
Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcuları ziyaret etti.

İlk olarak beraberinde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile kick boks milli takım antrenörü Kenan Çarık'ın salonunu ziyaret eden Sancaktar, Çarık'tan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece kazanan sporcuları tebrik eden Sancaktar, sporculara birer tişört hediye etti.

Gençlik yıllarında kendisinin de kick boksla ilgilendiğini aktaran Sancaktar, boks eldivenlerini giyerek sporcularla kısa bir antrenman yaptı.

Ziyareti anısına antrenör Çarık tarafından Sancaktar'a boks eldiveni hediye edildi.

Daha sonra diğer spor branşlarındaki sporcuları da ziyaret eden Sancaktar, sporculara baklava ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Emin Yılmaz, Osmaniye, Spor
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