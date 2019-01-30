İl Garnizon Komutanı Sancaktar'tan Başarılı Sporculara Ziyaret

Osmaniye
Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz
Sancaktar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcuları ziyaret etti.
İlk olarak beraberinde İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile kick boks milli takım antrenörü Kenan Çarık'ın salonunu ziyaret eden Sancaktar, Çarık'tan faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece kazanan sporcuları tebrik eden Sancaktar, sporculara birer tişört hediye etti.
Gençlik yıllarında kendisinin de kick boksla ilgilendiğini aktaran Sancaktar, boks eldivenlerini giyerek sporcularla kısa bir antrenman yaptı.
Ziyareti anısına antrenör Çarık tarafından Sancaktar'a boks eldiveni hediye edildi.
Daha sonra diğer spor branşlarındaki sporcuları da ziyaret eden Sancaktar, sporculara baklava ikram etti.