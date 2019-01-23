İl Gençliksporlu Deniz Güngör Türkiye Şampiyonu
1 saat önce
İl Gençlikspor boksörü Deniz Güngör, Samsun'da düzenlenen U22 Türkiye Şampiyonası'nda +91 kiloda altın madalya kazandı.
Güngör, sırasıyla Samsun, Kayseri, Kastamonu ve Ankaralı boksörleri geride bırakarak, şampiyon olmayı başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden başarılı boksörü tebrik ederek, "Her branşta olduğu gibi boksta da güzel dereceler elde etmek, bizleri son derece memnun ediyor. Modern tesislerimiz, halkımızın ücretsiz hizmetinde. Bu tesislerden daha da çok şampiyonlar çıkaracağız. Bu başarıları artırmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Şampiyon olarak bizleri gururlandıran sporcumuz Deniz Güngör'ü ve
Antrenörümüz Fırat Kılıçoğlu'nu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:29 Kaynak: Bültenler
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