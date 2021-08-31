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İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Besni'de yatırımları inceledi - Son Dakika

İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Besni'de yatırımları inceledi

31.08.2021 15:01
İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Besni'de yatırımları inceledi, System.String[]

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğan'a, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Fatih Olgun, Hamza Özçelik, Aydın Arslan, Ramazan Durmuş, Mehmet Kılınç, Halil Çiçek ve Hacı Ali Öztekin'de eşlik ederek, köylerdeki hizmetleri ve yapılacak çalışmaları köy muhtarları ve köy heyetiyle görüşerek istişarelerde bulundu. Burada, Besni ilçesine bağlı köylerdeki yatırımları değerlendiren Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi ve Köy-Des yatırım programı dahilinde yapılacak diğer hizmetleri de değerlendirdi.

Erdoğan, "Besni ilçemize bağlı Bereketli köyümüzü ziyaret ederek burada Muhtarımız Hacı bey ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Köyümüze yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri birlik ve beraberlik çerçevesinde değerlendirerek görüş alışverişinde bulunduk. İl genel meclisi üyelerimiz var gücüyle çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genel meclisi üyelerimizi sürekli sahada görmek, köy ziyaretlerinde bulunarak hemşehrilerimizle görüşmeler gerçekleştirip, ihtiyaç ve taleplerini almaları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizler burada mevcut olan ve program kapsamında yapılacak hizmetleri değerlendirdik. Genel anlamda değerlendirecek olursak, Besni ilçemizde 67 köy ve 48 mezra olmak üzere toplam 115 yerleşim yeri bulunmaktadır ve bu köylerimize ulaşımı sağlayan 1. ve 2. derecede 417 kilometre asfalt kaplama, 32 kilometre ise stabilize olmak üzere toplamda 449 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Yine aynı şekilde 2020 yılında Besni İlçemizin 64 köy ve 11 mezrası olmak üzere toplam 75 yerleşim alanında toplamda 386 bin 107 metrekare köy içi kilitli parke çalışmaları tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur. 2021 yılında ise İl Özel İdaresi tarafından idare imkanları dahilinde 13 yerleşim alanında 22,3 kilometrelik 1. kat asfalt ve asfalt kaplama yapılması öngörülmüş olup, 2 yerleşim alanında ise 11,1 kilometrelik yolun asfalt kaplaması tamamlanmıştır. Ayrıca İl Özel İdaresi programları kapsamında 14 köyümüzde 922 bin 500 TL'lik ödenekle 20 bin 500 metrekare, Köy- Des programları kapsamında ise 7 köyümüzde 581 bin TL'lik ödenekle 16 bin 500 metrekare köy içi kilitli parke çalışmalarının yapımına başlanılmıştır. Bu hususta toplamda 21 yerleşim alanına 1 milyon 503 bin 500 TL'lik ödenekle 37 bin metrekare köy içi kilitli parke çalışmalarının yapımı ve işin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Bugün bu çalışmaların sonuçlanması neticesinde toplamda Besni'ye bağlı köylere yapılan köy içi kilitli parke çalışmalarının toplamı 2021 sununa doğru hedefimiz 600 bin metrekareye yaklaşmasıdır. Her zaman ifade ettiğim üzere Adıyaman geneli köylerimizin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması adına il genel meclisi üyeleri ve il özel idaresi olarak imkanların her türlüsünü, acaba nereye ve nasıl kullanılmalı düşüncesiyle değerlendirerek işlerimizi yürütmekteyiz. Tabi bu hizmetlerin halkımıza sunulması, bir ekibin sağlam istişareleri, desteği ve kaynağı sonucunda olmaktadır. Bu konuda her anlamda köylerimiz için yapılacak her hizmette, çakılacak bir çivide dahi valimizin, vekillerimizin, idaremizin, teşkilatımızın, meclisimizin uyumlu çalışmaları ve yine aynı şekilde bizlere vermiş oldukları destekler, bugün köylerimize yapılacak hizmetlerin en temel kaynağını teşkil etmektedir. Kendilerine bu hususta çok teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle bu bilinç ve düşünce ile birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman'ımız için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Her fırsatta soluğu köylerde alarak burada ki çalışmaları yerinde inceleyen, köylerimizin, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerini ve yine onları ziyaret ederek yerinde alan çok kıymetli il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim, hemşehrilerimize hizmet adına çıktığımız bu yolda bizlerin yolunu açık eylesin" diye konuştu. - ADIYAMAN

İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Besni'de yatırımları inceledi
İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Besni'de yatırımları inceledi
İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Besni'de yatırımları inceledi

Meclis Başkanı, Ali Öztekin, Türk Lirası, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

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