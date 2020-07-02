İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'dan açıklama - Son Dakika

İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'dan açıklama

İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pelitözü Gölpark'ın İl Özel İdaresine geri tahsisinin, Cumhur İttifakının 12 kabul ve Millet İttifakının 9 red oyu ile geçtiğini söyleyerek, "Pelitözü Gölpark ilgili belediye mahkeme gidecek herhalde.

İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pelitözü Gölpark'ın İl Özel İdaresine geri tahsisinin, Cumhur İttifakının 12 kabul ve Millet İttifakının 9 red oyu ile geçtiğini söyleyerek, "Pelitözü Gölpark ilgili belediye mahkeme gidecek herhalde. Mahkeme sonuçları ne çıkarsa o karar verilecek ve herkes saygılı olacak bu durumda" dedi.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi


Bu oylama sonucu Pelitözü Gölpark'ın İl Özel İdareye devrinin gerçekleştiğini anlatan İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, "Biliyorsunuz Pelitözü Gölpark belediye zamanında 4 yılda benim sorumluluğumda çalıştı orası. Tabi ki orada şuan tartışılan bir içkili yerlerin belirlenmesi tartışması var. Orada kendi, arkadaşları ve aileleriyle gelen vatandaşlarımız içki içiyor. Bizim oradaki tavrımız içkili mekan ruhsatı verilmesi konusunda oldu. Belediye buraya talep edene içkili ruhsat vereceğini açıklamasının ardından biz çalışmalarımıza başladık. Komisyonumuz Pelitözü Gölpark'a giderek, araştırmalar yaptı. Burada bir içkili mekan açılmaması kararına vardı. Burasının bize devrinin ardından vatandaşlara içki içirecek misiniz? sorusuna gelirsek, Ben içki içenle içmeyeni nereden bileceğim. İnsanlar yanında getiriyor ve oralarda içiyor. Orada bir yasak uygulanması o kişisel haklara girer, kişisel özgürlüğe girer. Ama meclisimizde böyle bir karar gelirse değerlendirilir. Orası içkili bir mekan değil, zaten içki içilemez. Ama vatandaşlar cebinde getirmiş, arabasında getirmiş ve otururken orada içiyor. Yani eskiden nasılsa o şekilde devam edecek. Pelitözü Gölpark ilgili belediye mahkeme gidecek herhalde. Mahkeme sonuçları ne çıkarsa o karar verilecek ve herkes saygılı olacak bu durumda" dedi.


"Benim meclis başkanlı, OSB'lerde ve Ankara'da görevlerim var"


Başkan Yılmaz, açıklamasının devamında, geçtiğimiz günlerde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimlerini değerlendirerek, "Muhtarlarımız Zeki ve Zafer beyleri tercih etti. Zaten benim meclis başkanlı, OSB'lerde ve Ankara'da görevlerim var. Bunları da yerine getirmem gerekiyor. Biz kendi aramızda grup olarak arkadaşa dedim ki, hakla hizmet noktasında görevlerimizi ihmal etmeyelim, böyle görev paylaşımı yaptık. Neden aday oldunuz derseniz mecbur aday oldum. Olmaya da bilirdim" diye belirtti. - BİLECİK

Meclis Başkanı, Osman Yılmaz, Pelitözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'dan açıklama - Son Dakika

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]