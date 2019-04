İl Genel Meclis Başkanı Seçildi

31 Mart Yerel Seçimlerin ardından mazbatasını alan il genel meclis üyeleri ilk toplantısını yaparak başkanı seçti.31 Mart Yerel Seçimlerin ardından 27 AK Parti 'li, 2 CHP 'li, 1 Saadet Partili il genel meclis üyesi yeni dönemde görev yapacak. İl genel meclis üyeleri ilk toplantıda Meclis Başkanını belirledi.İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Karakuş tarafından il genel meclis üyelerinin en yaşlısı olan Mustafa Saman başkan, en genç üyeler Fatih Olgun , Ümit Tuncer katip üye olarak belirlendi.Daha sonra seçime geçildi. İl Genel Meclis Başkanlığına AK parti Grubu aday olarak Mehmet Can Erdoğan'ı gösterdi. Mehmet Can Erdoğan'ın tek liste halinde girdiği seçimde 30 üyenin tamamının oyunu alarak yeni dönemde il genel meclis başkanlığına seçildi.Yapılan seçimlerde Şeyh Mehmet Kılıç 1. Başkan vekili, Aydın Aslan 2. Başkanvekili, Muhammet Fatih Olgun ve Mehmet Karaca katip üye olarak seçildi.Seçim sonrası açıklamada bulunan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de halka en iyi hizmeti götürmenin gayretinde olacaklarını belirterek, "Rabbim yeni meclisin hayırlı hizmet yapmasını nasip etsin inşallah. Bizler il genel meclis üyeleri olarak ilimizin en ücra köşesine kadar ulaştırmanın gayretinde olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetleri yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN