İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler
1 saat önce
Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
İl Genel Meclis Başkanı
Şıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.
Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile il genel meclisi üyeleri İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'e ziyarette bulundular. Ziyaretlerin iade-i ziyaret kapsamında yapıldığı, görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi. - KİLİS
Suriyeli esnafların Arapça tabelaları Türkçe'ye çevrildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de!
İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü