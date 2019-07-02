Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler
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İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler

1 saat önce

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.

İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'dan ziyaretler, System.String[]
Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile il genel meclisi üyeleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'e ziyarette bulundular. Ziyaretlerin iade-i ziyaret kapsamında yapıldığı, görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
Meclis Başkanı, Jandarma, Kilis, Politika
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