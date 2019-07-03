İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz'ın mutlu günü

Bilecik
İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz
'ın kızı dünya evine girdi.
Bilecik Kent Ormanda düzenlenen düğünde Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın kızı Esra Yılmaz, Murat Çelik
ile dünya evine girdi. Düğüne Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
'nın eşi Fatma Yağcı
, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses
, Söğüt
Kaymakamı Murat Öztürk
, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İnhisar
Belediye Başkanı Mehmet Kepez
, Bayırköy
Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, Gölpazarı
Belediye Başkanı Hayri Suer
, Dodurga
Belediye Başkanı Selim Tuna
, bir önceki dönem belediye başkanlarından Nihat Can
, Muzaffer Yalçın
, Halil Aydoğdu
, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar, il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - BİLECİK