İl Genel Meclis Başkanını Seçecekler

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından yenilenen Düzce İl Genel Meclisi başkanını seçecek.

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından yenilenen Düzce İl Genel Meclisi başkanını seçecek. İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı toplantıları 1. birleşimi İl Özel İdaresi Meclis Salonunda saat 11.00'de başlayacak.



Yeni meclis üyeleri ilk oylarını başkanlarını seçmek için kullanacak. Toplantıda ayrıca iki başkan vekili ve katip üyeler de belirlenecek. Ardından köylerin planlı gelişimi noktasında önemli kararlara imza atacak olan Encümen üyeleri ve İl Genelinde yaşanan sıkıntıları araştırarak rapor edecek komisyon üyeleri seçilecek. İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarında hangi isimlerin yer alacağı netleşecek. - DÜZCE

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