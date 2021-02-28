İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti - Son Dakika

İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti

28.02.2021 16:41
İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti, System.String[]

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bel fıtığı ameliyatı olan ve daha sonra şeker komasına girerek yoğun bakım ünitesine alınan AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Açıkgöz'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine getirilerek burada sevenleri tarafından ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 66 Yaşında hayatını kaybeden ve 12 yıldır il genel meclis üyeliği yapan Açıkgöz'ün emekli gardiyan olduğu öğrenildi.

Açıkgöz'ün cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti il yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. - ADIYAMAN

İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti
İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti
İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti

Harran Üniversitesi, Çelikhan, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz hayatını kaybetti - Son Dakika


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