İl Genel Meclis Üyesi Nevzat Karahan, selden etkilenen köyleri inceledi - Son Dakika

AK Parti Adilcevaz İl Genel Meclis üyesi Nevzat Karahan, selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Zarar gören Gümüşdöven, Akyazı ve Kömürlü köylerinde muhtarlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen Karahan, daha sonra yapımına başlanan asfalt ve parke taşı çalışmalarını inceledi.

Karahan, yaptığı açıklamada, her zaman köydeki hizmetleri yerinde takip ettiklerini söyledi.

Hükümetin köylerde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Karahan, "Önümüzü açan, projelerimizin hayata geçmesini sağlayan bir hükümetimiz ve kurumlarımız var. Hizmet noktasında her türlü desteği verenlere teşekkür ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Selden etkilenen köylerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.