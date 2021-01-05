İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Yalçın başkanlığında Ocak ayı son toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında ocak ayı toplantısıyla birlikte 2021 yılı ilk yılı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan Yavuzlu köyünde 1502 No'lu parselin imar planın değiştirilmesine planı ele alındı. İl Özel İdaresi ait Şehitsakip Mahallesinde bulunan taşınmasın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edilmesi, 2021 yılında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan yatırım programı görüşüldü. 2021 yılında uygulanacak Maden ruhsatı harçları hizmet bedellerinin tespiti ile İl Özel İdaresi 2020 yılı köy yolu envanter çalışmaları konuları görüşüldü. - KİLİS