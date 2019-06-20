Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Başkanı Akkaş'tan köy ziyareti
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İl Genel Meclisi Başkanı Akkaş'tan köy ziyareti

1 saat önce

Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, merkeze bağlı Akkoç köyüne ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı Akkaş'tan köy ziyareti, System.String[]
Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, merkeze bağlı Akkoç köyüne ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, köy muhtarı Sakin Kapukaya ve köyde yaşayan vatandaşlar tarafından karşılanan Akkaş, burada tertiplenen toplantıda Akkoç ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ile buluştu. Akkaş, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Akkaş, köy içerisinde de incelemelerde bulundu.
Ziyarete İl Genel Meclis Üyesi Semra Temurbaş Mavibulut da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:37 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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