İl Genel Meclisi Başkanı Kapar'dan Köy Ziyaretleri

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar ve İl Genel Meclisi üyeleri, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar ve İl Genel Meclisi üyeleri, köy ziyaretlerini sürdürüyor.



Merkeze bağlı Göztepe, Hamidiye ve Osmaniye köylerini ziyaret eden Kapar ve beraberindekiler, vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi.



Kapar, yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi olarak başta medeniyetin bel kemiği olan yol sorunları olmak üzere, içme suyu gibi vatandaşın talebi olan sorunları görüşerek çözmek için çalıştıklarını belirtti.



Kar ve yağmur yağışı sonrası bozulan köy yollarını kumlama çalışmaları ile ilgili köylülerin taleplerini yerine getirmek adına karşılıklı istişarelerde bulunduklarını ifade eden Kapar, "Nerede ihtiyaç var ise ekiplerimiz soluğu orada alıyor. Bizler de vatandaşımızın sesine kulak verip, birinci ağızdan onları dinlemek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı köylülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyaretlerde Kapar'a, İl Genel Meclisi Üyeleri Osman Aydın, Mehmet Yakarşimşek ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Hüseyin Alparslan da eşlik etti.

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