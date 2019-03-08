İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş'dan Veda
42 dakika önce
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, 8 yıldır Meclis Başkanlığı olmak üzere 10 yıllık Meclis üyeliği görevini gurur ve şerefle yürüttüğüm İl Genel Meclisindeki son toplantıyı yaptıklarını söyledi.
Kilis
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş
, 8 yıldır Meclis Başkanlığı olmak üzere 10 yıllık Meclis üyeliği görevini gurur ve şerefle yürüttüğüm İl Genel Meclisindeki son toplantıyı yaptıklarını söyledi.
Karakuş, Millete hizmetkar olarak bu kutlu görevi bize nasip eden yüce Allaha şükrettiğini ifade ederek, " Bizi bu göreve layık bulan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli büyüklerimize, oylarıyla bizi seçen aziz milletimize, görev yaptığım değerli Valilerime ve Vali Yardımcılarıma, İl protokolümüze,Meclis üyelerimize,İl özel idaremizin her kademesinde görev yapan değerli personeline ve Muhtarlarıma şükranlarımı sunuyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. .Bu kutlu görevin son gününde bizleri onurlandırarak Plaket takdiminde bulunan Valimiz Recep Soytürk'e şükran minnet ve saygılarımı sunar, serhat şehrimize ve bu aziz millete bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğimi beyan ederim" ifadesini kullandı. - KİLİS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:03 Kaynak: İHA
Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti
Bedelli Askerlik İçin Belirlenen 31 Bin TL Ücrete Tepki Yağıyor
İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı