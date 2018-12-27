İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'den 2018 Değerlendirmesi

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, hizmetler açısından 2018'in Zonguldak için verimli geçtiğini söyledi.

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, hizmetler açısından 2018'in Zonguldak için verimli geçtiğini söyledi.



Karaveli, İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Özel İdare yatırım programından toplamda birinci kat ve ikinci kat asfalt olarak 100 kilometrenin üzerinde bir asfalt planlaması yaptıklarını ve bunların da tamamına yakınını gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Karaveli, şöyle konuştu:



"KÖYDES ve İller Bankasından yaptığımız asfalt ihalelerinde vadi bölgemiz ve Ereğli bölgemiz dışında 105 kilometre sıcak asfalt ve ana grup yollarını sıcak asfalt yapmak suretiyle çalışmalarımızı neticelendirdik. İl genelinde yaklaşık 250 bin metrekare parkeyi köylerimize ulaştırdık. Su ile ilgili olarak da KÖYDES ve Özel İdare yatırım programında 11 milyon liraya yakın bir paranın planlamasını yaptık. Turizm konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Üzülmez Vadi Projesi ve Karaelmas Vadi Projesi için KUDEP ve BAKKA'dan güdümlü proje kapsamında yaklaşık 10-15 milyon lira gibi bir parayı burada harcamayı düşünüyoruz."

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