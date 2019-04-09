İl Genel Meclisi Başkanlığına Aktaş Seçildi

Sivas İl Genel Meclisi'nin yeni üyeleri bugün gerçekleşen ilk oturumda İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Aktaş'ı seçti.

Sivas İl Genel Meclisi'nin yeni üyeleri bugün gerçekleşen ilk oturumda İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Aktaş'ı seçti.



Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından seçilen İl Genel Meclisi üyeleri bugün gerçekleşen 24. dönem İl Genel Meclisi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. İlk oturumda meclis divanı seçimi yapılarak görev dağılımı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıyı tüzük gereği meclisin en yaşlı üyesi olan İmranlı İl Genel Meclisi Üyesi Necati Cansu yönetti. Yapılan gizli oylama ile İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Akkaş seçildi. Aktaş, teşekkür ederek, meclis üyelerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. - SİVAS

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