İl Genel Meclisi Başkanlığına Yalçın seçildi - Son Dakika

Tüm üyelerin oyunu alan Şıhmehmet Yalçın yeniden İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilirken, 1'inci Başkan Vekilliğine Mustafa Dağlı , İkinci başkan vekilliğine Cemil Tekbaş seçildi. Katip üyeliklere Cuma Avcı ile Mehmet Yıldız seçildi.

Kilis İl Genel Meclisi Başkanlığına Şıhmehmet Yalçın seçilirken, komisyonlar ile diğer görevler için seçim yapıldı.

Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz