İl Genel Meclisi böyle toplandı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı oturumlarına ara verilen Sivas İl Genel Meclisi, bugün video konferans sistemi ile toplantı gerçekleştirdi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İl Genel Meclislerinin; Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmişti. Sivas İl Genel Meclisi bugün video konferans sistemi ile görüşme gerçekleştirdi.



Video konferans İl Genel Meclisi Toplantısı, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'ın başkanlığında, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve il genel meclisi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Video konferans görüşmesini yöneten İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, "Bugün İl Genel Meclisi üyelerimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek bir araya geliyoruz. Tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. İl Genel Meclisi üyelerimiz bugüne kadar ilimiz genelinde şehrimiz için önemli katkılar sunmuştur ve sunmaya devam edecektir. En önemli katkı ise yaşadığımız bu süreçte; birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe yürünerek, çalışmalarımızı birlikte yürütmektedir. İçinde yaşadığımız süreç siyaset üstü bir süreç olup, tamamen birbirimize sahip çıkacağımız, kenetleneceğimiz ve bu belayı birlikte yok edeceğimiz günlerdir." dedi.



Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya konuşmasında, "Birbirimizle her zaman telefonla iletişim halindeyiz ama bugün farklı olarak İl Genel Meclisi Başkanımızın himayesinde birlikte görüntülü olarak konuşuyoruz. Bu da ayrı bir güzellik kattı. Bu ince düşünceden dolayı İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş'a teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu hem ilimiz için, hem ülkemiz için hem de dünya için böyle. Küresel bir mücadele söz konusu. Küresel mücadelede alınması gereken tedbirler var. Biz inanıyoruz ki, bu tedbirleri aldığımız takdirde bu mücadeleden güçlenerek ve başarıyla çıkacağız. Bu aşamada hem bizlere hem İl Genel Meclisi üyelerimize hem ilçeleri hem köyleri temsil etmesi nedeniyle önemli vazifeler düşüyor. Bunlardan birisi; biz öncelikle alınan kararların, genelgelerin ve Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının yöremizde en iyi şekilde uygulanması konusunda örnek olacağız. Bu kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızı aydınlatacağız, onlara bilgiler vereceğiz ve bu kararların yerine gelmesine çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.



Video konferansa katılan İl Genel Meclisi sırayla söz alarak, gündeme dair görüş ve değerlendirmelerde bulundular. - SİVAS