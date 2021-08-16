İl Genel Meclisi ek bütçenin planlamasını yaptı - Son Dakika

Adıyaman İl Genel Meclis Üyeleri, 2021 Mali Yılı Ek Bütçesinin planlamasını yaparak kullanılacak yerleri belirledi.

Plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 40 milyon TL olan ek bütçe meclis üyeleri tarafından onaylandı. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında olağan üstü toplanan meclis üyeleri, Komisyon Üyesi Mehmet Karaca tarafından okunan rapordan sonra ek bütçeyi onayladı.

Karaca raporunda, 40 milyon TL ek ödeneğin GES projesi için 4 milyon, köylerin çöp toplama işleri için 2 milyon, Perre kamulaştırma ve kazı çalışmaları için 4 milyon, tarım işleri fidan alımı için 2 milyon, ön görülemeyen acil ihtiyaçlar için yedek ödenek tertibine 8 milyon, araç kiralama işleri için 2 milyon, asfalt bütüm malzemesi alımı için 4 milyon, yeni yapılan hizmet binası ödemeleri için 2 milyon 500 bin, Gerger Şahintepesi Mesire alanı için 500 bin, Sülüklü Göl yolu için 1 milyon, iş makinası greyder ve kepçe alımı için 3 milyon, araçlara akaryakıt alımı için 2 milyon, Samsat Şıh Muhammed (Memi) Mesire alanı için 500 bin, pandemiden dolayı temizlik malzemesi alımı için 2 milyon, iller bankası sermaye gideri için 2 milyon, Beşpınar yapım projesi için 500 bin TL ayrıldığını dile getirdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, ek ödeneğin hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN