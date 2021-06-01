İl Genel Meclisi Haziran Ayı İlk Toplantısı Yapıldı. - Son Dakika

İL GENEL MECLİSİ HAZİRAN AYI İLK TOPLANTISI YAPILDI. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları bugün İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında başladı. Toplantı öncesi geçirdiği rahatsız sonrası vefat eden İl Genel Meclis Üyesi Ömer Aşman'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz; " Değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi değerli meclis üyemiz Ömer Aşman arkadaşımızı ebediyete yolcu ettik. Tabi meclis olarak, yakın arkadaşları olarak üzüntülüyüz. Bu süreci hep birlikte çok yakından takip ettik. Bugünkü imkanlarla elden gelen her şeyin yapıldığını gördük. Meclis olarak Ömer Aşman arkadaşımızı hep hayırla anacağız. Çünkü Ömer bey meclisimizde birlik ve beraberliğin oluşumunda, meclis profilimizin yükselmesinde, ilimizin kazanımlarında, duyulan memnuniyetin oluşumunda bir birliktelik oluşturduk. Ömer bey geride iyi bir iz bıraktı güzel bir bakiye bıraktı. Buradan ailesine ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. İl Genel Meclisimizi çok güzel temsil etti buna şahadet ederiz. Hastalık başlangıcından sonuna kadar yakından takip ettik burada Park Hayat Kütahya ve Afyon hastanelerine kurucusundan, doktorlarından, çalışanlarına kadar hepsi seferber oldular buradan bu süreç de emeği geçen tüm Park hayat çalışanlarına meclisimiz adına teşekkür ediyorum. " İfadelerini kulandı. Konuşmanın ardından İl Genel Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yoklamanın yapılması ile başladı ve gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanması ile son buldu.