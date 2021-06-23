Adıymaan İl Genel Meclisi istihdam gündemiyle olağanüstü toplandı - Son Dakika

Adıyaman İl Genel Meclisi, Adıyaman'da 4 bin yeni gence AŞ ve istihdam sağlayacak proje kapsamında olağanüstü toplandı.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni, Gerger, Sincik ve Akıncılar Beldesinde 4 bin gence yeni istihdam alanları sağlanacak.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplanan il genel meclisi, il özel idaresinin söz konusu projeye eş finansman desteğini sağlamak ve projeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'a oy birliğiyle yetki verdi.

Vali Mahmut Çuhadar, olağanüstü toplanan il genel meclisinde projenin içeriği ile ilgili genel meclis üyelerini bilgilendirdi. 4 bin yeni gence istihdam sağlayacak projenin önemini anlatan Vali Mahmut Çuhadar, "Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının Güney Doğu Anadolu illerinde işsizlikle mücadele için başlatmış olduğu bir projedir. Bu proje yurt genelinde yaklaşık 500 Milyon bir kaynak ayrılmak suretiyle başlatılmıştır. Burada Kalkınma Ajansları önemli rol üstlenecektir. Bu program kapsamında Adıyaman'ın 5 projesi kabul edilmiştir. Bu projeleri çok önemsiyoruz. Çünkü biz insanlarımızı doyurduğumuz sürece onları mutlu edebiliriz. Karnı doyan insan teröre ve suça bulaşmaz. Bu proje kapsamında ayakkabı sektörünü Adıyaman'a getirerek merkezde bin 500 kişilik yeni bir istihdam sağlayacağız. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir heyetle İstanbul'a gezimiz oldu. Bazı işadamlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu projeyle Adıyaman'a toplam 40 Milyon TL'lik bir kaynak sağlanacak. Bunu hızlandırmamız lazım. Bununla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için yetkinin özel idare genel sekreterimize verilmesi önemlidir. İl genel meclisimizin ilimizin kalkınmasına yönelik bugüne kadar olan desteklerinin bundan sonra da süreceğine olan inancım tamdır. Bugün alacağınız kararla 4 bin aileye doğrudan dokunmuş olacaksınız. Bu proje ile bin 500'ü merkezde olmak üzere toplam 4 bin kişilik bir istihdam sağlanacak. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Genel Meclisi İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'a oy birliğiyle yetki verdi. - ADIYAMAN