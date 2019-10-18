İl Genel Meclisi Mehmetçik için olağanüstü toplandı

Karabük İl Genel Meclisi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek vermek için olağanüstü toplandı.



Karabük İl Genel Meclisi Barış Pınarı Harekatındaki Türk Silahlı Kuvvetlerine desteklerini ifade etmek için temenni kararı almak üzere İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bölgede barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına ve evlerine dönmelerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır." dedi.



Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, "Çünkü, sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Suriye'nin doğusunda terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye de huzur ve güvenlik getirecektir.



Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına da katkı sağlayacaktır. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır." diye konuştu.



Türkiye'nin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birininde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç içinde önemli bir adım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatının İl Genel Meclisimizce de bu çerçevede değerlendirileceğine yürekten inanıyorum. O nedenle İl Genel Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu gösterebilmek için her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bugün tek yürek olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize de muvaffakiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından TSK ve Mehmetçiğe desteklerini belli etmek için alınan temenni kararı oy birliğiyle kabul edilirken, toplantının sonunda meclis üyeleri hep birlikte asker selamı verdi. - KARABÜK