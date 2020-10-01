Karabük İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika

Karabük'te İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Konuşmasına Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı kınayarak başlayan başkan Yıldırım, Ermenistan'ın bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha gösterdiğini söyledi.

"Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." diyen Yıldırım, "Ermenistan'ın tahripkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.