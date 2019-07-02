Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi'nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu
Son Dakika Güncel Haber

İl Genel Meclisi'nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu

1 saat önce

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin temmuz ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi'nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu, System.String[]
Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin temmuz ayı toplantıları başladı. Toplantıların ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, ilin eğitimle ilgili durumu hakkında bilgi verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıların ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, meclise konuk olarak ilin eğitim durumu ve yatırımları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gümüşhane'nin eğitimdeki mevcut durumunu aktaran Doğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, 220 okul ve kurumda geçtiğimiz yıl 19 bin 473 öğrenci mevcutlarının bulunduğunu söyledi.

Eğitimde uzun vadede iyi bir insan kaynağı ve fiziki mekan planlaması gerektiğini kaydeden Doğan, tamamlanan sınavlar hakkında da bilgiler verdi. Gümüşhane Lisesi, Şiran Fen Lisesi ve diğer okullardaki yatırımlarla ilgili bilgiler aktaran Doğan, Gümüşhane Lisesinin yeni hizmet binasının tamamlanmak üzere olduğunu, Halk Eğitimi Merkezi binasının da eski İtfaiye binasının yerine yapılması sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yürütülen projeler hakkında da bilgiler veren Doğan, her ilçede devam eden yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler aktardı, Meclis üyelerinin ilçeleri ve genel durumla ilgili sorularını cevaplandırdı. - GÜMÜŞHANE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
milli eğitim, seydi doğan, gümüşhane, temmuz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'dan göbek açıklaması Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi'nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]