İl Genel Meclisi Nisan Ayı Dördüncü Birleşimi Yapıldı
1 saat önce
Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı dördüncü birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:11 Kaynak: İHA
İl Genel Meclisi Nisan ayı dördüncü birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz
başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantıda günün ilk gündem maddesi olan Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi
tarafından Bilecik İl Özel İdaresi'ne bedelsiz devri yapılan tapunun 30KB2B- 30K2C pafta 374 ada 17 parsel numarasında Bilecik İl Özel İdaresi adına kayıtlı 10 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın Bilecik İl Özel İdaresi'nce Milli Eğitim Bakanlığı adına yapılan tahsisin iptal edilerek Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne geri devir edilmesi konusu görüşülerek konunun imar komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Günün ikinci gündem maddesi olan Bilecik ve ilçelerinde tarımsal amaçlı kullanılacak su havzalarının ve tarımsal faaliyetlerin bölgesel bazda haritasının çıkartılması için araştırma yapılması hususu görüşülerek konunun tarım ve Ar- Ge komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK
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