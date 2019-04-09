İl Genel Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi Yapıldı
1 saat önce
Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik
İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz
başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantıda günün ilk gündem maddesi olan Vilayetler Hizmet Birliği
'ni temsilen seçilecek asil ve yedek üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde 12 oy ile AK Parti
'den asil üye Nihal Arslan seçildi. Günün diğer maddesi Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Birliği'nde görev alacak 2 asil ve 2 yedek üyenin seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde AK Parti gurubundan 12 oy ile Alaattin Emral asil üye, yine AK Parti gurubundan 12 oy ile Mustafa Özkan
ve Mesut İpekçi yedek üye olarak seçildi.
Yapılan toplantı sonrası CHP
İl Genel Meclis üyesi Janrat Karaahmet'in doğum günü olması nedeniyle meclis üyeleri aralarında pasta kestiler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
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