Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi Yapıldı

İl Genel Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi Yapıldı

1 saat önce

Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi Yapıldı, System.String[]
Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantıda günün ilk gündem maddesi olan Vilayetler Hizmet Birliği'ni temsilen seçilecek asil ve yedek üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde 12 oy ile AK Parti'den asil üye Nihal Arslan seçildi. Günün diğer maddesi Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Birliği'nde görev alacak 2 asil ve 2 yedek üyenin seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde AK Parti gurubundan 12 oy ile Alaattin Emral asil üye, yine AK Parti gurubundan 12 oy ile Mustafa Özkan ve Mesut İpekçi yedek üye olarak seçildi.

Yapılan toplantı sonrası CHP İl Genel Meclis üyesi Janrat Karaahmet'in doğum günü olması nedeniyle meclis üyeleri aralarında pasta kestiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA

Osman Yılmaz, Meclis Başkanı, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü! Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:46:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]