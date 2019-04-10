İl Genel Meclisi Nisan Ayı Üçüncü Birleşimi Yapıldı

Bilecik
İl Genel Meclisi Nisan ayı üçüncü birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz
başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan toplantıda günün ilk gündem maddesi olan Bilecik İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi Müşterek Yatırım ve Hizmetler Birliği Meclisi'nde görev yapmak üzere 4 asil ve 4 yedek üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde AK Parti
grubundan Zeki Kayadelen 12, Nihal Arslan 12, Alaattin Emral 10 ve Erdinç Gesge 10 oy olarak asil üye seçildi. Yedek üye olarak ise AK Parti grubundan Osman Yılmaz 12, Yücel Kaya 12, Mesut Çetin 11, MHP
grubundan ise Mehmet Pulat 12 oy ile yedek üye seçildi. Günün diğer maddesi olan Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi'nde görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde AK Parti grubundan Zeki Kayadelen asil, Osman Yılmaz ise yedek üye olarak seçildi.
Yapılan toplantı sonrası AK Parti İl Genel Meclis üyesi Nihal Arslan'ın doğum günü olması nedeniyle meclis üyeleri aralarında pasta kestiler. - BİLECİK