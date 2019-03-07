İl Genel Meclisi Son Toplantısını Yaptı

Karabük İl Genel Meclisi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi son toplantısını Vali Fuat Gürel Başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi son toplantısını Vali Fuat Gürel Başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.



İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Genel Meclis Üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, Köydes projeleri, İl Özel İdaresi bütçesiyle ilçelerde ve köylerde uygulanan yatırım ve hizmetler ile İller Bankası kanalıyla gerçekleştirilen kamu yatırımları hakkında Vali Fuat Gürel ve Meclis üyelerine bilgiler verdi.



İlk olarak Köydes ödenekleri hakkında bilgiler veren Sözen, bu proje için toplam 144 milyon 953 bin TL ödenek yapıldığını belirterek, "Tahsis edilen bu ödeneklerle, içme sularında 33 milyon 071 bin TL ödenekle 628 proje uygulanmış, Köydes öncesi 548 olan şebekeli ünite sayısı 812 üniteye çıkarılmış, 284 olan çeşmeli ünite sayısı 59'a düşürülmüş, 37 olan susuz ünite sayısı 0'a indirilmiştir. Yol çalışmalarında ise 80 milyon 149 bin TL ödenek ayrılmış, 712 adet yol projesi ile 773 kilometre yolumuzu asfaltlanmış 850 kilometre yolumuz ise sanat yapılarıyla beraber asfalta hazır stabilize haline getirilmiştir. Kanalizasyonda da 32 adet proje uygulanmış 1 milyon 351 bin TL ödenek harcanmıştır. Sulama sularında ise 401 bin 835 TL ödenekle 15 adet sulama suyu projesi gerçekleştirilmiştir" dedi.



5 yılda 6.dönem meclisin almış olduğu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Sözen, 5 yıllık gerçekleştirilen bütçenin toplamının 179 milyon 900 bin TL olduğunu, Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklerden gelen bütçelerin ve öz gelir bütçesinin toplamının 695 milyon 891 bin TL olarak gerçekleştiğini belirtti.



Sözen, " İlk olarak meclisimiz makine parkının yenilenmesine karar vermiş, 21 milyon 201 bin TL'lik bir bütçeyle 60 adet yeni iş makinesinin kuruma kazandırılmasını sağlamıştır.2 adet mobil konkasör alınarak 742 bin 472 ton yol malzemesi üretimi gerçekleştirilmiştir. 6 adet çöp kamyonu, 2 bin 674 adet çöp konteynırı ile çöp toplama hizmeti başlatılmıştır. Asfaltta ise Köydes kapsamında toplamda yapılan 773 kilometre asfaltın 594 kilometresi son beş yılda gerçekleştirilmiştir. Kilit parkede 598 bin 961 metrekarelik kilitli parke alımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Köy konaklarının yapımı, tamiri, bakım ve onarımı için bütçeden 813 bin 555 TL ödenek ayrılmıştır. Köy yardımları kalemine 5 yılda 10 milyon 013 bin TL ödenek ayrılmış ve muhtarlarımız vasıtasıyla köylerimize aktarılmıştır. Tarıma bütçeden ayrılan 1 milyon 760 bin TL ödenekle İl Tarım Müdürlüğü aracılığıyla vatandaşımıza destek olunmuştur. Gençlik ve Spora ayrılan 232 bin TL ödenekle amatör spor kulüplerimize destek verilmiş, Keltepe Kayak Merkezi için ise 381bin TL ödenekle proje desteklenmiştir. Eğitim için ayrılan 39 milyon 230 bin TL ödenekle ilimizin tamamındaki okullarımızın tamir, bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir" diye açıkladı.



İller Bankasından 2014-2019 yılları arasında sadece altyapı yatırımları için tahsis edilen ödeneğin miktarının 7 milyon 773 bin TL olarak gerçekleştiğini açıklayan Sözen, "Bunun dışında Sağlık harcamalarına 3 milyon 088 bin TL, Kültür ve Turizme 3 milyon 158 bin TL, Emniyet için 1 milyon 410 bin TL, Jandarma için 3 milyon 193 bin TL, Sosyal Hizmetler için 1 milyon 961 bin TL, Müftülük için 85 bin TL, İçişleri 112 Acil için 3 milyon 500 bin TL ödenek tahsis edilmiş ve yatırıma dönüştürülmüştür." diye konuştu.



Karabük Valisi Fuat Gürel ise, belediyelerin şehir ve kent merkezlerin alt yapılarını yapmakla sorumlu olduğunu köylerinde alt yapısının ise Özel İdare tarafından planlanıp yapıldığını ifade etti.



Vali Gürel, " Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizler şehirlerde hangi hizmetler varsa, köylere de onları getireceğiz. İnsanlarımızı şehirlere göç ettirmeden sanki şehirde yaşıyormuş gibi yaşamalarını sağlayacağız ve sağlamakla yükümlüyüz. Yapılan hizmetler yeterli mi, tatbiki değil. Hem Özel İdare hem de KÖYDES ödenekleri ile birçok hizmet yapıldı. Bunların üzerine koyarak önümüzdeki dönemlerde bir çok hizmetlerimiz olacak. Köy yollarının belli bir standartta kavuşturulması için 2018 yılında sıcak asfalta başlandı ve bu çok önemli. İnşallah yeni asfalt plantimizle kendi sıcak asfaltımızı üreterek yollarımızın daha fazla asfalt yapılmasını sağlayacağız. İl'in kurumlar vasıtasıyla yapılması gereken birçok yatırımları var. Bu kaynaklarda Özel İdaresi bütçesine yatırılıyor. İlin bütün yatırımlarının takip ettiği merkezde burası. Geçmişte çok güzel işler başarılırdı ve bundan sonraki süreçte de bunlar artarak devam edecek" dedi.



Vali Fuat Gürel, Keltepe kayak merkezinde eksikliklerin bu yıl tamamlanması için yoğun çaba sarf edeceklerini de ifade ederek, " Burası için kar ezme makinesi acil ihtiyaç. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdilik burayı günü birlik olarak kullanmayı düşünüyoruz. Projede otel planlaması var. Otel işini de yap işlet devret modeli ile yaparsak bir bütün halinde kısa sürede buranın hizmete girmesini arzu ediyoruz. Bu noktada yeni dönemde yoğun bir çalışmalarımız olacak. Yaz döneminde de pistlerin kalan eksikliklerini de gidermeyi planlıyoruz. Bu noktada İl genel Meclis üyelerimiz yoğun bir gayret sarf etti. Bu memleket kendisine hizmet edeni unutmadı ve unutmaz" diye kaydetti.



İl Özel idare Genel Sekreteri Mehmet Uzun da toplantıda gerçekleştirdiği brifing ile 5 yıl içinde yapılan projeleri ve yatırımları anlatarak, bu süre zarfında 3 bin ihale yaptıklarını ve toplam 218 milyon lira ödeme yaptıklarını kaybetti.



Toplantı sonrası Karabük Valisi Fuat Gürel, meclis üyelerine 5 yıllık dönemde yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. - KARABÜK

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