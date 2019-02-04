Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Başladı

İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Başladı

1 saat önce

Kastamonu İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen oturumla başladı.

İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Başladı, System.String[]
Kastamonu İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen oturumla başladı. Toplantının gündeminde İl Özel İdaresinin teklifleri ve ödenek aktarımı yer aldı.

Kastamonu İl Genel Meclisinin Şubat ayı toplantıları başladı. Toplantı İl Genel Meclisi Binasında gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesinde Devrekani'ye bağlı Kurt köyü Delihaliller bağlısının isminin Delallar olarak değiştirilmesi teklif edildi. İl İdare Kurumu'nun söz konusu değişikliğin karışıklığa yol açacağından isim değişikliğinin uygun olmayacağı yönündeki kararı dikkate alınarak, teklif red edildi.

Toplantının diğer bir gündem maddesinde KUZKA tarafından yürütülmekte olan destek programına Daday İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulacak olan Atlı Terapi ve Binicilik Merkezi Projesi'ne İl Özel İdaresi'nin ortak olması ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ile Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi'ye yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının devamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulunan 2 milyon TL ödeneğin tenzil edilerek Yol Yapım Giderleri harcama kalemine aktarılması oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda son olarak, Araç'ın İğdir köyünde yapılması planlanan Kur'an Kursu ve İbadet Alanı Amaçlı proje için imar teklifleri oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na gönderildi.

Toplantı daha sonra sona erdi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

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