İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı - Son Dakika

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İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı
6 saat önce
Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplatışının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplatışının ilk oturumu gerçekleştirildi.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüştü. Toplantının açılışında konuşan Başkan Erdoğan, toplantıların Adıyaman ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından, İl Özel İdare Müdürlüğünün ilgili birimlerinden gönderilen yazılara ilişkin konular görüşülerek karara bağlandı. - ADIYAMAN
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