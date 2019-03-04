Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Toplandı

İl Genel Meclisi Toplandı

1 saat önce

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında il genel meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi Toplandı, System.String[]
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında il genel meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi Başkan Karakuş Başkanlığında toplanarak, İl özel İdaresi harç bedelleri komisyon raporu, Polateli ilçesi insan hakları kuruluna üye seçimi ve 2018 Yılı faaliyet raporunun meclise sunumunu içeren gündemlerle 2019 yılı Mart ayı toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis, toplantılarına 8 Mart Cuma gününe kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlayacağı bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Polateli, Metin Karakuş, Kilis, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitcoin Milyoneri, 1 Milyon 350 Bin TL'lik Lamborghini'yi Bir Çukurda Terk Etti Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:40:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]