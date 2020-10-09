İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi - Son Dakika

İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi

09.10.2020 17:18
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi, System.String[]

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5. oturumla sona erdi.

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5. oturumla sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda birçok gündem maddesi, il genel meclisi üyeleri tarafından görüşüldü.

Toplantılarda; İl Özel İdaresi 2020 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına, İl Özel İdaresi Köyyolları Yol Ağı Komisyonunca köy yolarına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve raporda belirtildiği üzere uygulama yapılmasına karar verildi.

Son oturuma konuk olarak katılan Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal meclis üyeleri tarafından yöneltilen soruları cevapladı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner ise Yol İnceleme Komisyonu tarafından meclise sunulan yapım ve onarılması gerekli olan yol hatları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Ekim ayı meclis toplantıları, grup başkanları ve meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi. - SİVAS

İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi
İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi

Sivas, Karar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi - Son Dakika

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