İl Genel Meclisi Üyelerinden Vali Akın'a Ziyaret

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, kentin gelişip büyümesinde İl Genel Meclisi üyelerinin büyük katkıları olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen İl Genel Meclisi üyeler, Vali Akın'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Akın, ortak payda olan Kırşehir'de İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte hareket ederek önemli hizmetler yürüteceklerini aktardı.
Kırşehir'in gelişip büyümesinde meclis üyelerinin büyük katkıları olduğunu vurgulayan Akın, "Üyelerimizin katkıları ve destekleri ile İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında yürüttüğü hizmetleri daha da artırarak ilimizi bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşıyacağız. İl Genel Meclisi Başkanı seçilen Hacı Ömer Seyfi ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi de kentin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, birlikte hareket ederek önemli hizmetlerde bulunacaklarını kaydetti.