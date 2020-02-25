İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Soytürk'e taziye ziyareti - Son Dakika

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Vali Recep Soytürk'e taziye ziyaretinde bulundular.



Vali Recep Soytürk'ün geçen hafta hayatını kaybeden annesi Kıymet Soytürk için İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın ile İl Genel meclisi üyeleri Vali Soytürk'e taziye ziyaretinde bulundu. İl Genel Meclis Başkanı Yalçın, "Valimizin acısını paylaşmak için taziye ziyaretinde bulunduk. Kıymet annemizin şuhu şad olsun, Valimiz başta olmak üzere yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. - KİLİS