İl Genel Meclisi Üyesi Akbulut:

AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın, Ergene Nehri'ndeki kirliliği ortadan kaldıracağını bildirdi.

İl Genel Meclisi, Mehmet Geçmiş başkanlığında toplandı.

Trafik Komisyonu ve Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik, sunum gerçekleştirdi.

Edirne İl Genel Meclis Üyesi Akbulut toplantıda, Ergene Nehri kirliliğiyle ilgili hazırladığı raporu sundu.

Nehirdeki kirliliğin 1970 ve 1980'li yıllara dayandığını belirten Akbulut, "283 kilometre uzunluğunda ve Trakya'yı boydan boya kateden Ergene Nehri hikayesi 1970 ve 1980'li yıllarda Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin sanayi tesisinin gelişigüzel kurulmasıyla başlamıştır. Ergene Nehri'ndeki kirlilik öyle bir kirlilik hikayesine dönüşmüştür ki 1974'ten 2002'ye kadar 22 hükümet bakmaya bile cesaret edememiş." dedi.

Trakyalıların Ergene Nehri'nin temizliğini özlemle beklediğini anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Bu süreçte 22 hükümet değişmiş ve hiçbiri kirlilikle ilgili en ufak bir çalışma yapmamıştır. Taki 2011 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın 'Haliç'i nasıl temizlediysek, Ergene Nehri'ni de öyle temizleyeceğiz' sözünün ardından 'Şafak Operasyonu' adı verilen dünyanın en büyük çevre projesi başlatıldı. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte insanımızın 50 yıllık bekleyişi 2020 yılı nisan ve haziran aylarında son buluyor."

Tarım ve Orman Bakanlığının 10 milyar lira bütçeyle Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nı gerçekleştirdiğini anlatan Akbulut, bu kapsamda yapılan arıtma tesislerinin nehrin temizlenmesine yarar sağladığını dile getirdi.

Akbulut, fabrikaların katı atık suları ve belediyelerin nehre deşarj ettiği evsel atıkların kirliliğin baş nedenlerinden olduğunu kaydetti.

Toplantıya ilçelerden gelen muhtarlar da katıldı.

Bu arada İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu'nun meclise sunulduğunu söyledi.

Dünkü toplantıda başka bir yerde görevli olması nedeniyle yer almadığını anlatan Geçmiş "Raporda yanlış bir söylem ifade edilmiş. 2019 yılında Tarım İl Müdürlüğünün hayvancılıkla ilgili çalışmaları sunulmuş. Hayvanlarla ilgili Çin'deki virüs gibi Edirne'de de bir virüs varmış gibi anlatılmış. Valimiz ve il tarım müdürümüzle görüşüldü, Edirnemizde kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Kamu oyununun bu konuda yanlış anlaşılmalara meyil vermemesi gerekiyor."