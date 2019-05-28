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İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan vefat etti

1 saat önce

HDP Siirt İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan vefat etti, System.String[]
HDP Siirt İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Eruh ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Ertan (48), Kuşdalı köyünde tarlasında çalışırken fenalaştı.
Köylüler tarafından Siirt Devlet Hastanesine götürülen Ertan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:31 Kaynak: AA
Kalp Krizi, Halkların Demokratik Partisi, Siirt, Güncel
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