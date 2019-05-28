İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan vefat etti
1 saat önce
HDP Siirt İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
HDP Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:31 Kaynak: AA
İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Riber Ertan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Eruh
ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Ertan (48), Kuşdalı köyünde tarlasında çalışırken fenalaştı.
Köylüler tarafından Siirt Devlet Hastanesine götürülen Ertan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!