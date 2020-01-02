İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclis Başkan Vekili Şenol Kılıç başkanlığında gerçekleşen ocak ayının ilk meclis toplantısında gündem maddeleri okundu ve oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis üyesi İsmail Aliş, meclis üyelerinin yeni yıllarını kutlayıp, İpsala pirinci armağan etti.

Aliş, Türkiye'de üretilen pirincin büyük çoğunluğunun Trakya'da yetiştiğini söyledi.

İpsala'nın da çeltik üretiminde önemli merkezlerden olduğunu vurgulayan Aliş, "İpsalamızın pirinci dillere destan. Pirinçle yapılan yiyecekler Türk sofralarının vazgeçilmezi. Bende yeni yıl hediyesi olarak pirincimizi meclisimizde hediye etmek istedim. İpsala pirincimiz markalaşma yolunda da önemli adımlar attı. Sofralardaki dört tabaktan biri İpsala pirinci." diye konuştu.

İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Son Dakika Haberleri
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika
22:27 İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
22:24 'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2) - Son Dakika
22:24 İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı - Son Dakika
22:24 Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü - Son Dakika
20:26 ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 22:28:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]